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Konya’da silahla vurulan bir kişinin ölümüne ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

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Konya’da silahla vurulan bir kişinin ölümüne ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Konya’nın Akşehir ilçesinde silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı Ali B, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgiye göre, A.B. ile Emre Coşkun (30) Çamlı Mahallesi'nde avlanmaya başladı.

KARNINA İSABET ETTİ

Av sırasında iddiaya göre yanlışlıkla arkadaşı A.B. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların karnına isabet ettiği Emre Coşkun ağır yaralandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Coşkun'un cenazesi, Çamlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Kaynak: AA

  • #adliye #tutuklama #tüfek

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