Konya’da silahla vurulan bir kişinin ölümüne ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı Ali B, adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Edinilen bilgiye göre, A.B. ile Emre Coşkun (30) Çamlı Mahallesi'nde avlanmaya başladı.
KARNINA İSABET ETTİ
Av sırasında iddiaya göre yanlışlıkla arkadaşı A.B. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların karnına isabet ettiği Emre Coşkun ağır yaralandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Coşkun'un cenazesi, Çamlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Kaynak: AA