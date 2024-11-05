Konya’daki bir belediyenin 2025 yılı mali bütçesi onaylandı! Kredi, faiz, borç yok!

Karatay Belediyesi’nin 2025 Bütçesi, belediye meclisi toplantısında görüşüldü. Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi ve yeni dönem mali yılı bütçesi 7 milyar TL olarak belirlendi.

Karatay Belediyesi Meclisi, belediyenin 2025 bütçesini görüşerek gelecek yılın mali bütçesinin 7 milyar TL olarak belirlenmesini oy birliğiyle kabul etti.

2025'TE MALİ BÜTÇE 7 MİLYAR TL

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025'te de belediye bütçesinde yüzde 73 gibi en büyük pay, Karatay Belediyesi'nin yatırım yapan müdürlüklerine ayrıldı.

Buna göre Karatay Belediyesi Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen 2025 Yılı Mali Bütçesi'nden en fazla payı ilçeye okul ile sağlık, sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra sportif faaliyetlerin yapılabildiği yatırımların yapımını üstlenen Yapı Kontrol Müdürlüğü aldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü, 2025'te 1 milyar 515 milyon TL'lik bir bütçeye sahip olacak.

BÜTÇENİN YÜZDE 73'Ü YATIRIM YAPAN MÜDÜRLÜKLERE AYRILDI

Vatandaşların ve Karatay'ın ulaşım konforuna bugüne kadar çok önemli katkılar sağlayan yol, parke ve daha birçok çalışmalarıyla Fen İşleri Müdürlüğü 1 milyar 197 milyon TL, Mali Hizmetler 880 milyon TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 535 milyon TL'lik bütçeye sahip olurken; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 515 Milyon TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 500 milyon TL'lik bütçesiyle yeni dönemde de Karatay'ın gelişmesine, güzelleşmesine ve ilerlemesine katkı sunacak.

GÖREVE GELDİĞİMİZDEN BU YANA BÜTÇEMİZİ % 2158 ARTIRDIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2025 Yılı Mali Bütçesi'ni onaylayan Karatay Belediyesi'nin bütün Meclis Üyeleri'ne teşekkür ederek, 2025 Yılı Mali Bütçesi'nin hayırlı olmasını diledi.

Belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi 2025 Yılı Mali Bütçesi'nde de yine en büyük payı yatırımlara, hizmetlere ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni, özgün projelere ayırdıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyemizin 2025 Yılı Mali Bütçesi, meclisimizde görüşülerek ve meclis üyelerimizin tamamının oyuyla yani oy birliğiyle kabul edilmiş oldu. Öncelikle bu kararı oybirliğiyle alan bütün meclis üyelerimize belediyemiz ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yine önceki bütçelerde olduğu gibi bu bütçenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizim Karatay Belediyesi olarak temel ilkemiz her zaman, mali disiplini sağlamak ve israfı önleyerek tasarrufların ve gelirlerimizin artırıldığı denk bir bütçe yapılması olmuştur. Yeni dönem bütçemizde de bunu hep göz önünde bulundurduk. Aldığımız bu kararla mali bütçemizi geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 oranında artırmış olduk. 2025 bütçemizi 7 milyar TL olarak belirledik. Göreve geldiğimiz günden bu yana bütçemizi yüzde 2158 oranında artırmış olduk. Bizler, ilçemize ve insanımıza hizmetlerin daha kolay ve kaliteli ulaşabilmesi adına gayret etmeyi sürdürüyoruz” dedi.

2025'TE DE BÜTÇEDE ASLAN PAYI YATIRIMLARA

Karatay Belediyesi olarak yeni dönemde de bütçedeki en büyük payı yine yatırımlara ve yeni projelere ayırdıklarının altını çizen Hasan Kılca şunları aktardı; "Fen İşleri, Yapı Kontrol, Park ve Bahçeler, Emlak ve İstimlak ile Çevre Konuma ve Kontrol gibi yatırım yapan müdürlüklerimizin bütçe içerisindeki toplam payı yüzde 73. Bu da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimize hizmet olarak dönüşü demek. Park, bahçe ve yeşil kuşak çalışmalarımız, altyapı ve sosyal, kültürel ve sportif tesis projelerimiz, okullar, ASM yatırımlarımız ve kamu kurumlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz daha birçok hizmetler, hemşehrilerimizin yaşam standardını yükselten ve ilçemizin çehresini değiştiren hizmetlerdir.”

BORCUMUZ YOK, TÜM YATIRIMLARIMIZI ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YAPIYORUZ

Karatay Belediyesi, bugüne kadar ilçenin tamamında hayata geçirdiği tüm hizmet ve yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdi. Hiçbir kuruma veya şahsa borçlanmayan belediyenin faiz gideri de bulunmuyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "2019'da göreve geldiğimiz yıl olduğu gibi aradan geçen sürede de ilçemize kazandırdığımız bütün yatırım ve projelerimizi esnafımızdan, kamu kurumlarından veya bankalardan borç almadan yaptık. İnşallah bundan sonra da borç almayacağız. Faiz giderlerimiz sıfır TL. Tasarruf tedbirlerimizden taviz vermeden mali disiplinimize büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Dolayısıyla yatırımlarıyla, projeleriyle estetiği ve her geçen gün ilerlemesiyle hemşehrilerimize yakışır bir Karatay için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bir belediyecilik başarısıdır, ekip başarısıdır. Bütçemizin her kuruşunu ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hizmet için kullanıyoruz. Yeni ve özgün projelerimizi, bütün yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, meclisimizden tüm maddelerin oy birliğiyle geçmiş olmasından dolayı da tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum. Yine bütçemizin hazırlık aşamasında emeği geçen başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.