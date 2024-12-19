Erdal Beşikçioğlu kimdir? Şimdi ne yapıyor? Erdal Beşikçioğlu’nun eşi kimdir?

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, uzun yıllardır tiyatro ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri. Peki başarılı oyuncu şu sıralar neler yapıyor? İşte detaylar...

Erdal Beşikçioğlu kimdir?

5 Ocak 1970 doğumlu olan Erdal Beşikçioğlu, Ankara doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Beşikçioğlu, tiyatrodaki yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti.

Özellikle Behzat Ç. karakteriyle milyonların sevgisini kazanan oyuncu, televizyon dizilerinden sinemaya kadar geniş bir alanda etkili bir kariyer sürdürdü.

Kaç Yaşında ve şu anda ne yapıyor?

54 yaşında olan Erdal Beşikçioğlu, aktif bir şekilde 2024 yerel seçimlerinde CHP Etimesgut Belediye Başkanı.

Erdal Beşikçioğlu, hem tiyatro hem de televizyon alanında üretken bir kariyere sahip. Tiyatro sahnesinde cesur ve yenilikçi işler ortaya koyarken, televizyon dünyasında da Behzat Ç., Çiçero ve Flaşbellek gibi projelerde unutulmaz performanslar sergiledi.

Erdal Beşikçioğlu'nun eşi kimdir?

Erdal Beşikçioğlu 1991'de oyuncu Elvin Beşikçioğlu ile evlendi. Bu evliliğinden Derin ve Ömer isminde çocukları vardır.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi