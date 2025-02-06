T.C.

BEYŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/80 Esas KARAR NO : 2024/536 Karar

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Hakaret ve tehdit suçundan sanık Zeynep DARAZ hakkında açılan davanın yapılan basit yargılama sonunda kararın sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2024 tarihli karar ile İbrahim ve Kemman kızı, 10/11/1977 doğumlu sanık Zeynep DARAZ hakkında müşteki Hanife DARAZ'a karşı hakaret suçundan TCK'nın 125/1, 62/1, CMK'nın 251/3, TCK'nın 52/2 52/4 maddeleri gereğince 2.240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına verilen hükmün CMK'nın 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanık Zeynep DARAZ hakkında müşteki Hanife DARAZ'a karşı tehdit suçundan TCK'nın 106/1-2 maddesi uyarınca beraatine, CMK'nın 251/1 maddesi gereğince iş bu karara karşı Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edebileceği, itiraz üzerine duruşma açılacağı, itirazın sanık tarafından yapılması halinde CMK'nın 252/3 maddesi gereğince uygulanan 1/4 indirim hakkında yararlanamayacağına karar verildiği, sanığın Türkiye 'de ve yurt dışında herhangi bir adresinin bulunmadığı, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı, tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ve bir internet haber sitesinde ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak beyanla tutanak tutturulup hakime tasdik edilmek suretiyle Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvuruda bulunabileceği , itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.