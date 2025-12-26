Futbolda bahis soruşturması: 14’ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "futbolda bahis ve şike” soruşturması sürüyor. MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler incelendi.
Kendilerinin sahaya çıkacakları müsabakalara, "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynayan 14 futbolcu belirlendi.
Ayrıca eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 15 zanlının şüpheli finansal işlemler yaptığı tespit edildi.
11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 29 şüphelinin adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.
Kaynak: AA