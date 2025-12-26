GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Futbolda bahis soruşturması: 14’ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Futbolda bahis soruşturması: 14’ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ’Futbolda Bahis Soruşturması’ kapsamında 14’ü futbolcu olmak üzere eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur’un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "futbolda bahis ve şike” soruşturması sürüyor. MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler incelendi.

Kendilerinin sahaya çıkacakları müsabakalara, "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynayan 14 futbolcu belirlendi.

Ayrıca eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 15 zanlının şüpheli finansal işlemler yaptığı tespit edildi.

11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 29 şüphelinin adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Kaynak: AA

