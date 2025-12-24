Konyaspor transferde gaza bastı!

Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nde yapacağı hamleler için gaza bastı. Son olarak Başakşehir forması giyen Deniz Türüç anlaşan yeşil-beyazlılar, rotasını listesindeki diğer oyunculara çevirdi. Anadolu Kartalı’nda olumsuz rapor verilen oyuncular da kesinlik kazanmaya başladı.
Konyaspor, 2025-26 sezonunun 2. Transfer ve Tescil Dönemi için gaza bastı. Son olarak Başakşehir forması giyen kanat oyuncusu Deniz Türüç ile anlaşan yeşil-beyazlılar; rotasını tamamen transfere çevirdi. Peki, Anadolu Kartalı nasıl bir süreçten geçecek?
Konyaspor listeye odaklandı
Konyaspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda kolları sıvadı. Yerli ve yabancı oyunculardan oluşan kalabalık bir listeyle yola çıkan yeşil-beyazlı kurmaylar; kulübe en uygun oyuncuyu takıma kazandıracak.
Öncelik dengeleri korumak
Konyaspor Yönetim Kurulu, transfer hamlelerinde dengeleri gözetecek. Özellikle maaş dengesini korumak isteyen yönetim; içeride herhangi bir olumsuz havaya izin vermeyecek. Anadolu Kartalı maliyeti olabildiğince en az seviyede tutmaya çalışacak.
Atan'ın 2. raporu geldi
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor maçının ardından 2. raporunu yönetime sundu. Atan'ın bu raporunda ise yetersiz gördüğü isimler yer aldı. Bu listede yer alan oyunculardan kendilerine kulüp bulması istenecek.
