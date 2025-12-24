Konya Büyükşehir taktik çalıştı

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Bandırma Bordo maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ligin 16. haftasında Yalova'yı ağırlaması gereken sarı-siyahlılar; rakibinin ligden çekilmesinin ardından haftayı izinli olarak geçirmişti. Konya ekibinde antrenmanlar tam gaz devam ediyor.
Tek hedef galibiyet
Konya Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Bordo maçına galibiyet parolasıyla çıkacak. Rakibin eksiklerini tespit eden Konya ekibi, kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bandırma Bordo ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 28 Aralık Pazar günü Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
(Hasan Yıldırım)