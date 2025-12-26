GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Tesisten kaçan 6 safkan Arap tayı araç çarpması sonucu telef oldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan ve aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu, 2 tay yaralandı.

Safkan Arap taylarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden henüz öğrenilemeyen nedenle 19 tay kaçtı.

Malatya-Kayseri kara yoluna kaçan taylardan 8'ine araç çarptı. Taylardan 6'sı telef oldu, 2 tay yaralandı.

Kaçan taylardan 10'u bulundu. Kayıp 1 tayı arama çalışması devam ediyor.

Telef olan tayların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak açıldı.

Kaynak: DHA

