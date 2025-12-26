GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
81 ilde 91 bin 384 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi

81 ilde 91 bin 384 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde sahte içki imal ve satışına yönelik operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak içki ele geçirildiğini, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, jandarma ve polis tarafından son bir haftadır düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yerlikaya, "Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

