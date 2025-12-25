Dost Eli Derneği’nden Konya’nın şivlilik geleneğine arabalar dolusu destek
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da üç ayların başlangıcı, çocukların yüzünü güldüren şivlilik etkinliğiyle karşılandı. Dost Eli Derneği, geleneksel hale getirdiği şehrin farklı noktalarında mobil şivlilik araçlarından çikolata ve şekerleme çeşitleri dağıtımını bu yıl da sürdürdü.
Üç ayların manevi atmosferiyle birlikte Konya'da süregelen şivlilik geleneği, bu yıl da çocukların neşesiyle sokaklara taşındı. Dost Eli Derneği, Konya'nın farklı mahalle ve noktalarında gerçekleştirdiği şivlilik dağıtımıyla yüzlerce çocuğu sevincine ortak oldu.
Şivlilik etkinliği kapsamında, mobil ikram araçlarıyla şehrin birçok bölgesinde konumlanan Dosteli şivlilik araçlarından yapılan dağıtıma, aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi, dolup taşan şivlilik torbalarının neşesiyle, sokaklar bayram havasına büründü.
Dost Eli Derneği yetkilileri, yapılan çalışmanın yalnızca bir ikram faaliyeti olmadığını belirterek, paylaşma kültürünün, iyilik anlayışının ve toplumsal dayanışmanın canlı tutulmasının hedeflendiğini ifade etti.
Konya sokaklarına yayılan Üç ayların bereketini paylaşmayı önemsediklerini vurgulayan yetkililer, çocukların mutluluğunun en büyük kazanım olduğunu dile getirdi.
Dosteli Dernek binası önünde, Şehrin farklı noktalarında, üniversite yerleşkelerinde, işlek caddelerde gerçekleştirilen etkinlikle birlikte, Konya'nın köklü geleneklerinden biri olan şivlilik, bu yıl da dayanışma ve kardeşlik duygularıyla yaşatılmış oldu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”