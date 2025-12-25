Kan donduran olay: Baba çocuklarını öldürüp intihar etti
Adana’da bir kişi, iki çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokakta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce eşinden boşanan İbrahim Kiracı (46), evde bulunan engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı'yı (13) tabancayla vurdu. Olayın ardından evden çıkan şahıs, komşularına "Çocuklarımı öldürdüm, polise haber verin" dedikten sonra yeniden eve girdi. Kiracı, aynı silahla bu kez kendisini vurarak intihar etti.
Baba ve çocuklarının cansız bedenleri morga kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık ekipleri, baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve çocuklarının cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Öte yandan, İbrahim Kiracı'nın bir süre önce eşinden boşandığı Hatay'dan çocuklarıyla Adana'ya yerleştiği öğrenildi.
