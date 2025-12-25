Zamlı Bağ-Kur primi 2026: En düşük Bağ-Kur primi ne kadar, kaç TL oldu?
2026 yılıyla birlikte asgari ücrete yapılan zam, Bağ-Kur primlerini de doğrudan etkiledi. Esnaf, çiftçi ve serbest meslek sahipleri “En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu?“ diye merak ediyor. İşte, 2026 güncel Bağ-Kur prim tutarı...
2026 yılı için asgari ücrete yüzde 27 oranında yapılan zam, Bağ-Kur'lu sigortalıları da doğrudan etkiledi. Bağ-Kur primleri, asgari ücrete bağlı olarak hesaplandığı için ücret artışıyla birlikte prim tutarlarında da yükseliş yaşandı.
Yeni düzenleme özellikle esnaf, çiftçi ve serbest meslek sahipleri tarafından yakından takip edilirken, primlerdeki artış kamuoyunda merak konusu oldu. Peki 2026 itibarıyla en düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? İşte zam sonrası güncel prim tutarı ve hesaplama detayları…
BAĞ-KUR PRİM TUTARI NE KADAR OLDU 2026
2026 yılında tarım dahil en düşük Bağ-Kur primi 9 bin 825 TL oldu.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında Bağ-Kur primi için de yeni rakamlar belirlendi; bu kapsamda da en düşük prim tutarları 10 bin TL civarında hesaplanıyor.
