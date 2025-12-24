GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’daki 3,5 büyüklüğünde deprem! Aynı noktada peş peşe artçılar

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki 3,5 büyüklüğünde deprem! Aynı noktada peş peşe artçılar

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde dün gece meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Ana depremin ardından aynı bölgede artçı sarsıntılar yaşandı.

DEPREM GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

İlk olarak 3.5 büyüklüğünde kaydedilen deprem, gece saatlerinde hissedildi. Sarsıntı özellikle ilçe genelinde kısa süreli tedirginlik oluştururken, vatandaşlar depremi net şekilde hissettiklerini belirtti.

AYNI NOKTADA PEŞ PEŞE ARTÇILAR

Ana depremin ardından aynı noktada saat 23.14'te 1.6, saat 23.24'te 1.9, saat 00.03'te 1.2 ve gece saat 02.30'da 1.3 büyüklüğünde olmak üzere toplam dört artçı deprem meydana geldi.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından AFAD ekiplerinin saha taramasına başlarken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da X hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Resmi uyarı ve bilgilendirmeleri AFAD ve AKOM kanallarından takip edelim. Rabbim şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." İfadelerine yer vermişti.  Yaşanan sarsıntıların ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

KONYA TARİHİNİN EN BÜYÜK DEPREMİ

Öte yandan Konya, 1 Ağustos 2023 tarihinde de merkez üssü Selçuklu ilçesi Çandır Mahallesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Söz konusu deprem, Konya tarihinde meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçmiş, kent genelinde geniş bir alanda hissedilmişti. Dün gece yaşanan sarsıntılar, bu büyük depremin ardından bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi.

(Meltem Aslan)

