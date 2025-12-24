GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’nın en tehlikeli dağı görüntülendi: Ayı, kurt, vaşak ne ararsanız var!

Konya’nın en tehlikeli dağı görüntülendi: Ayı, kurt, vaşak ne ararsanız var!

Antalya'nın Akseki ilçesiyle Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırlarındaki Giden Gelmez Dağları, 100 metreyi bulan uçurumları, dikey mağaraları ve obruklarıyla oluşturduğu zorlu coğrafi şartlarıyla dikkat çekiyor. Yaban hayatının da zengin olduğu bölgedeki önemli doğa gezgini ve dağcılardan biri olan Mustafa Ünal, keskin kayalıklardan oluşan tehlikeli çukurları görüntüledi.

'DÜŞERSENİZ GELEMİYORSUNUZ'

Giden Gelmez Dağları'nın 4'te 3'ünün Akseki sınırlarında, 4'te 1'inin Seydişehir sınırlarına olduğunu belirten Ünal, "Ben bu dağlara yıllardır gidiyorum. Öncelikle derin çukurlar çok fazla. Zaten adı da oradan geliyor muhtemelen. Çünkü iki kayanın arasını kar kapatınca aşağıya düşme olasılığı çok yüksek. Aşağıya giderseniz de gelemiyorsunuz zaten. Çünkü kayalar çok keskin" dedi.

YABAN HAYATI ÇOK ZENGİN

Giden Gelmez Dağları'nın çok zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Ünal, yaban hayatı açısından da çok zengin olduğunu belirterek, "Orada yaşayan ayılar var, dağ keçileri var oldukça fazla. Kurt var. Kenar, orta bölümlerde gezemez de kenar kıyı bölgelerinde domuzlar gözükür. Vaşak var. Tilki var. Ortalama rakım 2 bin ile 2 bin 200 civarında. Ama karşılıklı olarak engebeli bir arazi" diye konuştu.

100 METREYİ BULAN ÇUKURLAR

Bu dağdaki çukur ve uçurumların 100 metreyi dahi bulabildiğini dile getiren Ünal, dağda dikey mağaralar, obrukların bulunduğunu da kaydetti. Seydişehir'de yaşadığını, haftada bir gün mutlaka o dağlara gittiğini belirten Ünal, "Antalya, Konya sınır bölgesindeki bu dağlarda yaklaşık 20 yıldır geziyorum. Neredeyse suyundan içmediğimiz çeşme kalmadı, patika patika geziyoruz" dedi. 

Kaynak: DHA

