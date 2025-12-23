GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da başkan duyurdu! Saatte 15 ton üretecek: 5 ay süre verildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya’da başkan duyurdu! Saatte 15 ton üretecek: 5 ay süre verildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarım ve sanayi alanında önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, belediyeye bağlı KARYEM şirketi bünyesinde kurulacak yeni bir üretim tesisinin inşaatına başlandığını kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Önal, daha önce fabrikaların tüm elektrik ihtiyacını karşılayan enerji projesini tamamladıklarını hatırlatarak, şimdi de yeni bir yatırımı başlatmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bu kapsamda, saatte 15 ton (15 bin kilogram) üretim kapasitesine sahip mısır ve arpa flake fabrikası için gerekli tüm resmi işlemlerin tamamlandığını ve inşaat sürecinin fiilen başladığını belirtti.

Yaklaşık 5 ay içerisinde üretime geçmesi planlanan tesisin, Karapınarlı çiftçilere ve ilçe halkına önemli katkılar sunacağını vurgulayan Başkan Önal, yatırımın bölge tarımı ve ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Açıklamasında emeği geçenlere de teşekkür eden Önal, "Bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, başta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere idari personelimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni flake fabrikasının faaliyete geçmesiyle birlikte Karapınar'da tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması ve yerel üreticilerin daha güçlü şekilde desteklenmesi hedefleniyor.

(Meltem Aslan)

