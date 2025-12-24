Konya’da yolda yürürken dehşeti yaşadılar! Belediye uyardı: Onarım yapılmadı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaldırımda yürürken bir binadan düşen beton parçalarının üzerine gelmesi sonucu ağır yaralanarak felç kalan 7 yaşındaki Almina Günay Candan'la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, terasta gerekli onarımı yaptırmadıkları gerekçesiyle 12 kat maliki hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

NE OLMUŞTU?

Dehşete düşüren olay, 2 Ağustos 2023'te Akşehir ilçesi Meydan Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. Mehmet Candan, eşi Fatime Candan ve kızları Almina Günay Candan okul alışverişi için kaldırımda yürüdükleri sırada, 3 katlı bir binanın terasından kopan beton parçaları aileye isabet etti. Kızını korumak için üzerine kapanan baba ile Almina ağır yaralanırken, anne hafif sıyrıklarla kurtuldu.

SAVCILIK: ONARIM YAPILMADI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, belediyenin daha önce binanın sıvalarında ciddi hasar tespit ettiği ve tehlikenin giderilmesi için kat maliklerine bildirimde bulunduğu belirtildi. Buna rağmen yıllarca gerekli onarımın yapılmadığı, bu ihmal nedeniyle anne, baba ve çocuğun yaralandığı vurgulandı. 12 kat maliki hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ALMİNA'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan baba ve kızı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin ameliyatı geçiren ve doktorlar tarafından yaşaması "mucize” olarak değerlendirilen Almina'nın sol tarafında hareket kısıtlılığı devam ediyor. Bu yıl birinci sınıfa başlayan küçük kızın kısmi felç durumu nedeniyle fizik tedavileri halen sürüyor.

BABA: "KİMİN KUSURU VARSA CEZASINI ÇEKSİN”

Baba Mehmet Candan, kızının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Kızımın fizik tedavileri devam ediyor. Dizinde geriye kaçma ve ayak düşüklüğü var. Zor da olsa yürümeye çalışıyor. Kızımın bu hale gelmesinde kimin kusuru varsa cezalandırılmasını istiyoruz” diyerek adalet talebini dile getirdi.

