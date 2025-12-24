GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Antalya’nın köyü idi Konya’nın ilçesi oldu

- Güncelleme Tarihi:

Antalya’nın köyü idi Konya’nın ilçesi oldu
Tarihin tozlu sayfalarına göz atacak olursak Konya’nın bir ilçesi zamanında Antalya’nın köyü konumundaydı. Ancak 1900’lü yıllara gittiğimizde idari süreçlerle değişim kazanarak bugün ki konumunu aldı. İşte detaylar..

Konya, yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ili olmasının yanı sıra köklü tarihi ve zengin doğal mirasıyla da öne çıkıyor. Bugün 31 ilçeden oluşan Konya'nın bazı yerleşimleri ise geçmişte farklı illere bağlıyken zamanla Konya sınırlarına dâhil oldu. Bu yerleşimlerden biri de geçmişte Antalya'ya bağlı küçük bir köy olan Derebucak'tır.

Mağaraları, el değmemiş doğası ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Derebucak, günümüzde Konya'nın önemli turizm merkezleri arasında gösteriliyor. Ancak bu noktaya gelene kadar uzun ve hareketli bir idari süreçten geçti.

DEREBUCAK'IN TARİHİ KÖKENLERİ

Derebucak'ın kesin kuruluş tarihi bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklara göre Bayramyeri, Yukarıköy, Balat, Çukurlar ve Seniryeri mevkilerinden gelen aşiretlerin bölgeye yerleşmesiyle bugünkü yerleşim oluştu. Bu iskân sürecinin 1200–1300 yılları arasında gerçekleştiği ifade ediliyor.

ANTALYA'DAN KONYA'YA UZANAN İDARİ SÜREÇ

Tarih boyunca idari yapısı sık sık değişen Derebucak, önce Alanya'ya, ardından Antalya'nın Akseki ilçesine bağlandı. 1900'lü yılların başlarında Akseki'den ayrılarak Konya'nın Seydişehir ilçesine dâhil edildi.

BELEDİYE TEŞKİLATI VE BEYŞEHİR DÖNEMİ

1967 yılında belediye teşkilatı kurulan Derebucak, bu dönemde Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlandı. Bu gelişme, bölgenin yerel yönetim açısından daha düzenli bir yapıya kavuşmasını sağladı.

İLÇE STATÜSÜNE KAVUŞMASI

Derebucak, Beyşehir'e bağlı bir beldeyken 1987 yılında çıkarılan 3392 sayılı "103 İlçe Kurulması Hakkında Kanun” ile ilçe statüsü kazandı. Ağustos 1988'de Beyşehir'den fiilen ayrılan Derebucak, Konya'nın 31. ilçesi olarak resmen teşkilatlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

