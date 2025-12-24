Konya’da termometre -10 dereceyi görüyor! Sağanak ve kar geliyor
- Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçesi dahil olmak üzere 31 ilçesini kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre kent genelinde hafta boyunca yağışlı ve soğuk hava etkili olacak.
BUGÜN VE HAFTA ORTASINDA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Rapora göre 24 Aralık Çarşamba günü (bugün) Konya'nın birçok ilçesinde yağış bekleniyor. Yağışlı havanın 25 Aralık Perşembe ve 26 Aralık Cuma günleri boyunca da etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
BAZI İLÇELERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR
27 Aralık Cumartesi günü Emirgazi, Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde karla karışık yağmur beklenirken, diğer ilçelerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
HAFTA SONU SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Haftanın son günü olan 28 Aralık Pazar günü ise soğuk hava etkisini artıracak. Birçok ilçede gece hava sıcaklıklarının -10 dereceye kadar düşmesi beklenirken, yetkililer don ve buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
