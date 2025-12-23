GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da denetimden kaçan alkollü sürücü polisleri yaraladı!

Konya’da denetimden kaçan alkollü sürücü polisleri yaraladı!

Konya'da gece saatlerinde yapılan trafik denetimi sırasında alkol kontrolüne takılan bir sürücü, işlem yapılmaması için kaçmaya çalışırken iki polis memurunu yaraladı.

2 Polis Yaralandı

Olay, Yeni Sille Caddesinde meydana geldi. Denetimde durdurulan otomobilin sürücüsü N.S.T.'nin alkol ölçümünde 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, aracına binerek kontrol noktasından kaçmaya çalıştı. Bu sırada aracın çarpması sonucu iki polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan görevlilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Tutuklandı

Olay yerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra aracıyla birlikte yakalandı. Yapılan ikinci ölçümde sürücünün 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma”, "görevli memura mukavemet” ve "kasten yaralama” suçlarından adli işlem başlatılırken sürücü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca sürücüye çeşitli maddelerden idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

