Araç sahipleri dikkat! Son 6 gün kaldı: UTTS taktırmayana usulsüzlük cezası geliyor

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için geri sayım hızlandı...

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne çift yakıtlı araçların kaydolması için son 6 gün kaldı. Ticari araçlara zorunlu olan UTTS'de tek yakıtlılar için süre dolmuş ve UTTS sistemi çalışmaya başlamıştı.



Genellikle ticari taksiler, şirket adına kayıtlı sonradan LPG'li olan araçların LPG deposuna Taşıt Tanıma Birimi taktırması gerekiyor.



Çift yakıtlı, yani hem benzin, hem LPG'li araçlarda iki adet Taşıt Tanıma Birimi kaydı ve montajının olması gerekiyor.



CEZA KESİLEBİLİR



31 Aralık 2025, LPG için UTTS takma işleminin son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar TTB takmayan araç sahipleri, akaryakıt giderlerini vergi matrahından düşememe riskiyle karşılaşabilir. Ayrıca, Vergi Usul Kanunu'nun 353/a-1 ve 2'nci bentleri uyarınca özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir. 2025 için bu cezalar, 10 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor. 2026'da geçerli olacak yeniden değerleme oranıyla bu tutarlar da arttı.



KİMLER BU ZORUNLULUĞA TABİ TUTULACAK?



Taksiler, minibüsler, kamyonetler, otobüsler gibi ticari amaçla kullanılan tüm araçlara UTTS takılması gerekiyor. Çift yakıtlı yani benzin ve LPG kullanan araçlar da her yakıt türü için ayrı TTB takmak zorunda. LPG deposu olup, LPG kullanmasa bile LPG tankına TTB takılması zorunlu oldu.



Örneğin, bir taksi sahibi, benzin için TTB takmışsa, LPG deposu için de ayrı bir cihaz taktırmak zorunda. Bu durum, ek maliyet ve işlem yükü anlamına gelse de zorunluluğa uyulmaması daha büyük sorunlara yol açabilir.



UTTS TAKMA SÜRECİ NASIL OLUYOR?



Kayıt: UTTS.gov.tr üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın. Araç bilgilerinizi (plaka, motor/şasi numarası) yükleyin. Çift yakıtlı araçlar için her yakıt türü ayrı ayrı kaydedilir.

Ödeme: TTB cihazı ve montaj ücreti, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün belirttiği banka hesabına yatırılır.

Montaj: UTTS.org.tr yetkili servislerle iletişime geçerek TTB montajını yaptırın. LPG ve benzin için ayrı cihazlar monte edilir.

Onay: Montaj sonrası, UTTS sistemi üzerinden cihazın aktif hale geldiğini doğrulayın.



NE KADAR TUTACAK?



TTB cihazı ve montaj maliyeti darphane tarafından belirleniyor. Yetkili firmalara göre değişiklik gösterir. 2025 yılı için 2 bin 172 lira seviyesinde.



UTTS'NİN AVANTAJLARI NELER?



UTTS, akaryakıt alımlarını dijital olarak kaydederek manuel plaka girişlerini ortadan kaldırıyor. Kayıt dışı ekonomiye karşı mücadele, akaryakıt giderlerinin doğru beyan edilmesi, çok araçlı işletmeler için gider takibinin kolaylaşmasını sağlıyor.

