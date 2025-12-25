GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Bedava çikolata 20 öğrenciyi hastanelik etti

Bedava çikolata 20 öğrenciyi hastanelik etti
Kütahya’da bir okulun bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'daki bir bakkal işletmecisi iddiaya göre, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nun bahçesinde öğrencilere ücretsiz olarak çikolata dağıttı.

Bu çikolataları yediği belirtilen 20 öğrenci, kısa bir süre sonra rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı. Polis, şikayet sonrası inceleme başlattı.

BAKKAL GÖZALTINA ALINDI

Çikolataları ücretsiz dağıttığı belirlenen bakkal M.A.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan tarihi geçmiş olduğu öne sürülen çikolatalar, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kütahya Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.

Kaynak: DHA

