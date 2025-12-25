Selçuklu’da tatlı bi’ telaş başladı: Çocuklar Şivlilik Çocuk Bayramı’na kavuştu

Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Şivlilik Çocuk Bayramı” etkinliğinin resmi açılışı Konya protokolü ve binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde dört gün boyunca sürecek şenlikte, birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar eğlenceye doyacak.

Konya'da çocukların her yıl dört gözle beklediği ve coşkuyla karşıladığı Şivlilik Çocuk Bayramı bu sene de büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı. Geçtiğimiz yıllarda Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan ve rekor bir katılımla tüm Türkiye'de ses getiren etkinlik bu yılda çocuklar ve ailelerini Selçuklu Kongre Merkezi'nde buluşturuyor. Şenliğin resmi açılışı protokolün yanı sıra çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk gününde; Bekir Develi ile Kandil Özel Söyleşisi, Hay Hak Karagöz Hacivat cep sineması, Teymullah Söyleşisi, Mini Mini Bir Kuş Müzikali, karaoke şarkı yarışması, Hacivat ve Karagöz Orta Oyunu, Şivlilik Sevinci Kukla Gösterisi ve jonglör gösterileri yer alacak.

Açılışı gerçekleştirilen Şivlilik programında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Müftüsü Ali Öge, Ak Parti Konya İl Başkan Vekili Osman Arı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı; "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en büyük değer”

Şivlilik gününün Konya için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Üç ayların başlangıcında, Recep Ayı'nın başında, Regaip Kandilimizin bu güzel, mübarek gününde bu bereketli günü çocuklarımızla birlikte ihya ediyoruz. Konyamızda yaşayan bütün çocuklar bugün dışarıda sokakta kapı kapı dolaşıyorlar ve şivlilik hediyelerini alıyorlar. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak 2023 yılında bu güzel geleneğimizi bir bayrama dönüştürmüştük. Bu sene inşallah üçüncüsünü hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız için ne yapsak az diyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en büyük değer. Bunu temin edebilmek, bunu muhafaza edebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün de hem çocuklarımız bu mutlu günlerini doyasıya mahallelerinde komşularıyla, akrabalarıyla yaşadılar. Hem de burada Selçuklu Kongre Merkezi'nde bugünden itibaren inşallah dört gün boyunca aileleriyle birlikte burada güzel hoşça vakit geçirecekler. Farklı yarışmalarda akranlarıyla birlikte olacaklar. Yine eğlenceli programlara gösterilere katılacaklar. Ailelere de inşallah güzel bir şekilde eğitici seminer programlarıyla onlara da burada güzel vakitler geçirme imkanı sağlamış olacağız. Üç aylarımız Konyamızda her zaman aynı gelenekle karşılanıyor. Şivlilik; üç ayların başlangıcında aslında bu güzel manevi iklimin birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ikliminin bir başlangıcı olmuş oluyor ve bu geleneği de yüzyıllardır Konyamız devam ettiriyor. İnşallah bundan sonra da en güçlü şekilde bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Belki başka şehirler de örnek olacak bir geleneği, kültürü yaşatmaya hep birlikte inşallah devam edeceğiz diyorum. Üç ayların başlangıcındayız. BugünRegaip Kandili. Tüm hemşehrilerimizin, tüm İslam Alemi'nin Regaip Kandilini tebrik ediyorum. Rabbim sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Ramazan Ayına eriştirsin ve sonrasında da Ramazan Bayramı'na ulaştırsın diye de dua ediyorum. İnşallah çocuklarımız aileleri ile birlikte güzel bir bayram sevincini burada Selçuklu Kongre Merkezi'nde yaşayacaklar” dedi.

Şivlilik programının düzenlenmesinden dolayı Selçuklu Belediyesi'ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür eden AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Osman Arı," Artık üç ayların başındayız. Bu anlamda kandilini tebrik ediyoruz. Bugün Konya cıvıl cıvıl, sokaklar çok güzel. Bugün hem çocuklarımızın sevincini beraber yaşıyor hem de geleneklerimizi birlikte yaşatıyoruz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay," Şivlilik, üç ayların başlangıcını çocuklarımızın zihnine nakşeden çok kıymetli bir gelenek”

Şivlilik geleneğinin çocukların manevi bilinçle yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu Belediyemizin Selçuklu Kongre Merkezi'nde çocuklarımız ve aileleri için hazırladığı bu güzel etkinlikte bir aradayız. Aslında ecdadın örf ve geleneklerine baktığınızda mutlaka İslami bir referans görünüyor. Şivlilikte hem üç ayların başlangıcını çocuklarımızın zihnine nakşetmek için güzel bir fırsat ama aynı zamanda bizler için çocukları sevindirme adına önemli bir gelenek ve fırsat. Biz de Konyalılar olarak tedbirimizi aldık ve gelen herkesi sevindiriyoruz. Konya'nın sokakları cıvıl cıvıl. İnşallah bu gelenek ilelebet devam eder ve çocuklarımız üç aylar bilinciyle yetiştirler. Bu güzel etkinlikte de çocuklarımızı için çok değişik fırsatlar oluşturulmuş. Pazar akşamına kadar tüm Konyalıları da Selçuklu Kongre Merkezimizdeki Selçuklu Belediyemizin şivlilik etkinliğine davet ediyorum. Emeği geçen başta Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı olmak üzere herkese teşekkür ediyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

Konya Valisi Akın," Şehrimizde tam anlamıyla bir bayram havası yaşanıyor”

Şivlilik geleneğinin Konya'ya özgü önemli bir kültürel değer olduğuna dikkat çeken Konya Valisi İbrahim Akın ise, "Konyamız dün akşamdan itibaren bayram coşkusu yaşıyor. Çocuklarımız şivlilik gününü, bugünü adeta iple çekiyorlar. Bir bayram havası yaşıyorlar. Hakikaten bu tür gelenekler son derece anlamlı ve kıymetli. Bunlar bugünden yarına yaşatılması, aktarılması gereken gelenekler. Üç ayların gelişini müjdeleyen bir anlamı var. Çocuklar aslında bizlere üç ayların geldiğini müjdeliyor ve karşılığında da hediye alıyorlar. Biz de onları ödüllendiriyoruz. Bugün aynı zamanda Regaip kandili. Regaib, rahmet ve bereket gecesi demektir. Çocuklarımız da rahmet ve bereket gecesinde bizleri müjdeliyorlar. Bu güzel geleneğin devamı noktasında Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve kurumlarımız kendilerine göre etkinlikler icra ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada Selçuklu Belediyemiz 4 gün boyunca sadece çocuklar için değil yetişkinlere de yönelik etkenlerin olduğu çok sayıda program gerçekleştirecek. Bu güzel geleneğin devamı noktasında emek veren ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, çocuklarımızın şivlilik bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu