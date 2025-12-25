Konya’da bugün vefat edenler 25 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
FATMA EFE
|
SELÇUKLU
|
SULUTAS MEZARLIĞI
|
ASUMAN ÖZKARAKOÇ
|
UŞAK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HATİCE YAMANER
|
KONYA
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
ZEHRA ŞAHİN
|
KONYA
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
ALİME BAĞCI
|
KONYA
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
FATMAANA URKAN
|
KADINHANI
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
BEBEK ELCUMA
|
|
SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
|
AYŞE SARIKAYA
|
SARIKAYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HASAN AKKUŞ
|
DERE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HAMİDE YILMAZ
|
HADİM
|
YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
|
EMİNE ÇAY
|
SARICALAR
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
İBRAHİM POÇAN
|
ZIVARIK
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ENVER YILMAZ
|
AKVİRAN
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96