KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 25 Aralık 2025

Konya’da bugün vefat edenler 25 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 25 Aralık 2025 Perşembe günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

FATMA EFE

SELÇUKLU
01-01-1944

SULUTAS MEZARLIĞI

ASUMAN ÖZKARAKOÇ

UŞAK
01-06-1951

MUSALLA MEZARLIĞI

HATİCE YAMANER

KONYA
20-04-1953

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ZEHRA ŞAHİN

KONYA
08-08-1954

TEKKE MEZARLIĞI

ALİME BAĞCI

KONYA
22-01-1941

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

FATMAANA URKAN

KADINHANI
09-11-1943

MUSALLA MEZARLIĞI

BEBEK ELCUMA


04-12-2025

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

AYŞE SARIKAYA

SARIKAYA
10-01-1961

YAZIR MEZARLIĞI

HASAN AKKUŞ

DERE
24-04-1960

YAZIR MEZARLIĞI

HAMİDE YILMAZ

HADİM
01-07-1934

YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI

EMİNE ÇAY

SARICALAR
29-10-1955

ARAPLAR MEZARLIĞI

İBRAHİM POÇAN

ZIVARIK
12-10-1939

ÜÇLER MEZARLIĞI

ENVER YILMAZ

AKVİRAN
20-07-1946

ULUIRMAK MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

