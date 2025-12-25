GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,95
EURO
50,49
STERLİN
58,12
GRAM
6.328,79
ÇEYREK
10.406,97
YARIM ALTIN
20.713,59
CUMHURİYET ALTINI
41.296,50
KONYA Haberleri

Konyalılar dikkat! Sadece 5 ilçede etkili olacak

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyalılar dikkat! Sadece 5 ilçede etkili olacak
Konya’da yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 26 Aralık’ta (Yarın) bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin süresi ve etkilenecek bölgeler hakkında detaylar haberimizde…

MEDAŞ bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Konya'nın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Konya'da elektrikler ne zaman kesilecek? Hangi mahalleler etkilenecek? İşte Konya 26 Aralık elektrik kesinti listesi…

Konya'da MEDAŞ şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.

Vatandaşlara uyarı yapıldı!

MEDAŞ, elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların önceden tedbir almalarını ve elektrikle çalışan cihazlarını korumak için gerekli önlemleri almalarını tavsiye etmektedir. Ayrıca kesinti sırasında elektrikle çalışan cihazların fişten çekilmesi önerilmektedir.

Saatler sürecek!

Yapılan açıklamaya göre bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler saatler sürecek. Elektrik kesintisinden Konya genelinde yalnızca 5 ilçe etkilenecek. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının yeniden sağlanacağını belirtirken, vatandaşların kesinti süresince gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

İşte 26 Aralık Konya elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler:

ALTINEKİN

26.12.2025 10:00 - 26.12.2025 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
 
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19093. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19094. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19098. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ ÇEVRE YOLU Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ İSTİKLAL Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ VATAN Caddesi
 
26.12.2025 10:00 - 26.12.2025 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
 
KONYA ALTINEKİN MANTAR MAHALLESİ 19968. Sokak
KONYA ALTINEKİN OĞUZELİ MAHALLESİ 19402, Sokak
KONYA ALTINEKİN OĞUZELİ MAHALLESİ 19845. Sokak
KONYA ALTINEKİN OĞUZELİ MAHALLESİ 19846. Sokak
KONYA ALTINEKİN OĞUZELİ MAHALLESİ 19847. Sokak
KONYA ALTINEKİN OĞUZELİ MAHALLESİ 19848. Sokak
KONYA ALTINEKİN OĞUZELİ MAHALLESİ 19849. Sokak
KONYA ALTINEKİN OĞUZELİ MAHALLESİ 19891 Sokak
KONYA ALTINEKİN OĞUZELİ MAHALLESİ 19918. Sokak
KONYA ALTINEKİN OĞUZELİ MAHALLESİ MANTAR Caddesi
KONYA ALTINEKİN OĞUZELİ MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY Caddesi
 
BEYŞEHİR
 
26.12.2025 09:00 - 26.12.2025 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
 
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41315. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41323. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41325. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41327. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41328. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41329. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41330. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41331. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41332. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41333. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41336. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41337. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41338. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ 41377. Sokak
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ ANTALYA Caddesi
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ BAĞLAR Caddesi
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ ERENLER Caddesi
KONYA BEYŞEHİR YENİ MAHALLESİ SEYRAN Caddesi
 
 
ÇUMRA
 
26.12.2025 09:00 - 26.12.2025 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
 
KONYA ÇUMRA ABDİTOLU MAHALLESİ 76635. Sokak
 
26.12.2025 09:30 - 26.12.2025 10:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
 
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79801. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79802. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79803. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79804. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79805. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79806. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79807. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79809. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79810. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79811. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79812. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79813. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79814. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79815. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79816. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79817. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79818. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79819. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79820. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79821. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79822. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79824. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ DOGANLI Caddesi
 
26.12.2025 10:30 - 26.12.2025 16:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
 
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79815. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79816. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79818. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79820. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79821. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ 79822. Sokak
KONYA ÇUMRA DOĞANLI MAHALLESİ DOGANLI Caddesi
 
 
EREĞLİ
 
26.12.2025 09:00 - 26.12.2025 12:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
 
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90551. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90854. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90855. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90862. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90874. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90885. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90888. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90890. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90896. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90897. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90898. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90899. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90900. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90901. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90902. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90903. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90904. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90905. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90906. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90907. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90908. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90911. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90912. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90936. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90937. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90938. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90939. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90940. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90941. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90942. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90943. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90944. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90945. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ 90946. Sokak
KONYA EREĞLİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ KONYA EREĞLİ Caddesi
KONYA EREĞLİ SERVİLİ MAHALLESİ 95751. Sokak
KONYA EREĞLİ SERVİLİ MAHALLESİ 95757. Sokak
KONYA EREĞLİ SERVİLİ MAHALLESİ 95770. Sokak
KONYA EREĞLİ SERVİLİ MAHALLESİ 95772. Sokak
KONYA EREĞLİ SERVİLİ MAHALLESİ SERVİLİ Caddesi
 
KARATAY
 
26.12.2025 09:00 - 26.12.2025 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
 
KONYA KARATAY HAMZAOĞLU MAHALLESİ ARAFİ PAŞA Sokak
KONYA KARATAY HAMZAOĞLU MAHALLESİ BOZKALE Sokak
KONYA KARATAY HAMZAOĞLU MAHALLESİ BURHANZADE Sokak
KONYA KARATAY HAMZAOĞLU MAHALLESİ DR.ALİ RIZA BAHADIR Sokak
KONYA KARATAY HAMZAOĞLU MAHALLESİ FETİH Caddesi
KONYA KARATAY HAMZAOĞLU MAHALLESİ MELEKHİÇ HANIM Sokak
KONYA KARATAY HAMZAOĞLU MAHALLESİ MENGENE Caddesi
KONYA KARATAY HAMZAOĞLU MAHALLESİ MUTLUTÜRK Sokak
KONYA KARATAY HAMZAOĞLU MAHALLESİ SARIYAKUP Caddesi
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ İLBEYİ Sokak
 
(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER