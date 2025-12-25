Konya’daki meşhur cami ibadete kapatılıyor

Konya’da klasik Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden biri olan Sultan Selim Camii, geçici bir süre için ibadete kapatılıyor. İşte sebebi...
Konya'nın tarihi yapılarından biri olan Sultan Selim Camii, Cuma günü yatsı namazının ardından ibadete kapatılacak.
Deprem sonrası çatlaklar tespit edildi
Edinilen bilgilere göre, 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından caminin bazı bölümlerinde çatlaklar oluştuğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda yapının yeniden restorasyona alınmasına karar verildi.
Daha önce büyük tadilat görmüştü
Tarihi caminin 2014-2017 yılları arasında kapsamlı bir tadilattan geçtiği öğrenildi. Ancak son depremler sonrası oluşan hasarların giderilmesi için yeni bir restorasyon sürecinin gerekli olduğu ifade edildi.
Çalışmalar 2 yıl sürecek
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sultan Selim Camii'nde yapılacak restorasyon çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürmesi öngörülüyor. Çalışmalar süresince cami ibadete kapalı olacak.
Yorumlar
Z
Ziyaretçi
2 gün önce
Yahu Sultan Selim camisinden bahsediyorsunuz Alaaddin caminin görselini koyuyorsunuz. Siz camileri mi bilmiyorsunuz?
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
S
Sabah
1 gün önce
Yoo Sultan Selim Camisi nin görselini koymuşlar Mevlana türbesinin yanındaki cami işte Alâeddin Camii Alaeddin tepesindeki camii
Begen (0)
Begenme (0)
N
Nureddin
1 gün önce
InşaAllah bu defa daha derli toplu elden geçerde daha sağlam ve iyi bir şekilde tamir edilerek, ilerideki neslimizinde güzel bir eser görme imkanı olur. Emeği geçen ve katkı saglayanlardan Allah razi olsun inşaAllah. Selam ve duamlarımla nureddin
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
