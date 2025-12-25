Şüpheli ölüm! Çöp poşeti içinde cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, bir apartmanın 8’inci katındaki dairede bir kadın çöp poşeti içerisinde ölü bulundu.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bir site içerisindeki binanın 8'inci katında dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Sümeyye D.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇÖP POŞETİ İÇİNDE BULUNDU
Dairenin kapısını açan ekipler, Sümeyye D.'yi çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sümeyye D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ
Çöp poşeti içerisinde cansız bedeni bulunan kadının, eşi tarafından bir gün önce kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye D. (18) olduğu belirlendi. Sümeyye D.'nin cansız bedeninin, sitedeki boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde fark etmesiyle bulunduğu ortaya çıktı.
Eşinin kayıp ihbarında bulunduğu Sümeyye D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
