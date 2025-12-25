Türk Dil Kurumunun “Kısaltmalar Dizini’ndeki kısaltmalardan hangisindeki “S“ harfinin açılımı “Sınavı“ değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez Türkçe ve kısaltma bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Türk Dil Kurumunun kısaltmalar dizininde yer alan ifadeleri sorgulayan soru merak uyandırdı.
Türk Dil Kurumunun "Kısaltmalar Dizini”ndeki kısaltmalardan hangisindeki "S” harfinin açılımı "Sınavı” değildir?
TUS
YDS
APS
ALES
Doğru cevap: APS
