Yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığının finans ayağı deşifre edildi: 31 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. Yasa dışı sanal bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkân sağlayan şebeke ortaya çıkarıldı.
Elektronik para ve ödeme platformu Vepara hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması başlatıldı.
MASAK analizlerine göre suç gelirleri, kripto varlıklar üzerinden yurt dışı şirketlere transfer edildi.
31 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 27 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.
Kaynak: AA