ANMEG Vakfı’ndan Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut’a Ziyaret

Kısa adı ANMEG Vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer ile mütevelli heyeti üyeleri İlker Özkan ve Nurettin Bay, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut'u makamında ziyaret etti.

Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, ANMEG Vakfı heyeti Başkan Karabulut'a görevinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer, Bozkır'ın tarihi misyonu ve Konya açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek,

"Memleketimizin her köşesi kıymetlidir. Bozkır ise tarihi ve kültürel derinliğiyle Konya'da çok önemli bir merkezdir. Bozkır kendine hizmet edeni unutmaz.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut ise ANMEG Vakfı heyetine teşekkür etti. Göreve geldiği günden bu yana ilçede ihtiyacı hissedilen alanlara öncelik vererek hizmet etmeye çalıştığını belirten Karabulut, seçim öncesinde verdikleri vaatlerin büyük bölümünü hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bozkır'ın "Torosların incisi” olarak anıldığını hatırlatan Başkan Karabulut, ilçenin sadece bir yerleşim yeri olmadığını vurgulayarak,

"Bozkır bir ilçeden daha fazlasıdır. Kimliği, tarihi ve misyonuyla yaşayan bir şehirdir” dedi.

Konuşmasının sonunda daha önce sözünü verdikleri kafe projesinde sona gelindiğini belirten Karabulut, projenin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını söyledi. Karabulut, amaçlarının daha yaşanabilir ve burada yaşayanların mutlu olduğu bir Bozkır inşa etmek olduğunu kaydetti.

