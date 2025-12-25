Konya’da 2 çocuk ateşe düştü! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Konya’da düzenlenen fener alayı etkinlikleri sırasında yaşanan bir kaza korku dolu anlara neden oldu. Şivlilik ve Üç Ayların başlangıcı kapsamında yapılan kutlamalarda, yakılan ateşin üzerinden atlayan iki çocuk, havada birbirine çarparak ateşin üzerine düştü.
Üç Ayların gelişini kutlamak amacıyla Konya genelinde düzenlenen fener alayı etkinliklerinde, birçok noktada lastikler yakıldı. Etkinlik boyunca yetkililer ve aileler tarafından uyarılar yapılmasına rağmen bazı çocuklar alev alev yanan lastiklerin üzerinden atlamaya devam etti.
Havada çarpışıp alevlerin içine düştüler
Ateşin üzerinden atlamaya çalışan iki çocuk, havada birbirleriyle çarpışarak alevlerin üzerine düştü. O anlar çevrede bulunan vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Kısa süreli panik yaşanırken, çocuklar can havliyle alevlerin içinden çıkmayı başardı.
Çocukların durumları iyi
Alevlerin içine düşmelerine rağmen kıyafetleri tutuşmayan çocuklar, korku dolu anların ardından kazayı yara almadan atlattı.
Her yıl benzer tehlikeler yaşanıyor
Uzmanlar ve yetkililer, her yıl fener alayı ve benzeri etkinliklerde tehlikelerin yaşandığına dikkat çekiyor. Alevlerin üzerinden atlama ve patlayıcı maddeler nedeniyle çok sayıda çocuğun yaralandığı, lastik yakılması sonucu yangınların çıktığı olaylar sıkça kayıtlara geçiyor.
