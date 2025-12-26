Konya’daki cezaevlerinde tahliyeler başladı

Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen ve 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçları kapsıyor.

EREĞLİ'DE TAHLİYELER BAŞLADI

Yargı Paketi kapsamında getirilen düzenlemeler doğrultusunda, Ereğli başta olmak üzere tüm yurttaki Cezaevi İnfaz Kurumlarında tahliye işlemleri başlatıldı. Yeni düzenleme ile hükümlülere, açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve denetimli serbestlikten yararlanabilme konusunda 3'er yıl daha erken hak tanındı.

YAKINLAR CEZAEVİ ÖNÜNDE BEKLEDİ

Düzenlemeden yararlanan hükümlülerin işlemleri hızla tamamlanırken, tahliye edilecek kişilerin yakınları cezaevi önünde bekleyişe geçti. Gerekli hazırlıkları ve evrak işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevlerinden tahliye edildi.

(Meltem Aslan)