Devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Konyaspor; rotasını Galatasaray’ın kanat-forveti Ahmed Kutucu’ya çevirmişti. Fakat Kutucu’nun performansı Konyaspor’u zora soktu.
Konyaspor'da gündem transfer! Hızla yaklaşan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek isteyen Anadolu Kartalı, Galatasaray'ın kanat-forveti Ahmed Kutucu'ya kanca atmıştı. Fakat Kutucu'nun performansı Konyaspor'u zora soktu.
Kutucu sonradan açıldı
Geride kalan sezon Eyüpspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Ahmed Kutucu, içinde bulunduğumuz 2025-26 sezonuna istediği başlangıcı yapamamıştı. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Kutucu, Anadolu Kartalı'nın da transfer listesine girmişti. Fakat oyuncunun son maçlarda forma şansı bulması, bu şansı da en iyi şekilde değerlendirmesi durumları değiştirdi.
Galatasaray bırakmak istemiyor
Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu bırakmak istemiyor. İlk etapta oyuncunun Konyaspor'a transferine sıcak bakan sarı-kırmızlı yönetim; futbolcunun yükselen performansı ve teknik heyetinde takımda tutma isteği doğrultusunda bu kararından vazgeçti. Konyaspor ise alternatif isimlere yöneldi. (Hasan Yıldırım)
