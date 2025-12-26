Konya yolunda tır şarampole devrildi: Sürücü ağır yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, geçtiğimiz gün Manavgat ilçesi Antalya-Konya D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya yönüne seyreden Mustafa U.'nun kullandığı 71 ADL185 plakalı tır, Demirkapı Tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Mustafa U. Taşağıl Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Antalya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”