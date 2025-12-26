GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

PFDK kararı Konyaspor'a yaradı

Ali Asım Erdem
Muhabir
PFDK kararı Konyaspor'a yaradı

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), haftalık toplantısını ve alınan kararları açıkladı. Bu kararlardan birisi de; Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues'e aitti. Fransız futbolcu Başakşehir ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında maçın hakemine olan söylemleri nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 80 bin TL para cezasına çarptırıldı. Peki, bu karar Konyaspor'u nasıl etkiledi?

Konyaspor'u da etkiledi

PFDK'nın bu kararı Konyaspor'u da etkiledi. 31 yaşındaki sol bek Gaziantep Futbol Kulübü'nün Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor, Süper Lig'deki Galatasaray ve Konyaspor maçlarında forma giyemeyecek. Kevin Rodrigues cezasını Konya maçıyla birlikte tamamlayacak. 

(Ali Asım Erdem)

 

