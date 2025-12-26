Konyasporlu Adil cezasını tamamladı

Konyaspor'un savunma oyuncularından Adil Demirbağ, TFF tarafından verilen cezasını tamamladı. Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen ve 13 Kasım 2025 tarihinde 45 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Demirbağ, 27 Aralık 2025 tarihinde cezasını tamamladı.
Tahkim Kurulu reddetmişti
Adil Demirbağ, PFDK'dan aldığı cezanın ardından konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Tahkim Kurulu ise 26 Kasım 2025 tarihinde yaptığı açıklamasında; disiplin kurulunun kararını onayarak resmi süreci başlatmıştı.
Ceza sona erdi
Konyasporlu Adil Demirbağ'ın 45 günlük hak mahrumiyeti cezası sona erdi. 13 Kasım - 27 Aralık 2025 tarihleri arasında cezalı konumda yer alan Demirbağ; 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç kaçırdı. 1 Ocak Perşembe günü takımla antrenmanlarına başlayacak Adil Demirbağ; Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında 15 Ocak Perşembe günü deplasmanda oynanacak Bodrum Futbol Kulübü maçında formasına kavuşabilecek.
