Necmettin Erbakan Üniversitesi “Engelsiz Üniversite’’ Bayrak Ödülleri’nde Türkiye ikincisi oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından engelli bireylerin; kampüs içerisindeki mekânlara, eğitim öğretim ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği “2025 Engelsiz Üniversite Bayrak ve Program Nişanı Ödül Töreni”nde Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), en çok bayrak alan üniversiteler sıralamasında 11 bayrak alarak Türkiye ikinciliğini elde etti.

Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen ödül törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Sarı, çeşitli üniversitelerin rektörleri, engelli öğrenciler ile ilgili kurum ve birim yetkilileri katıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklanan sonuçlara göre; 112 üniversiteden yapılan toplam 1768 başvuru arasından "Engelsiz Üniversite Bayrakları” kategorisinde Necmettin Erbakan Üniversitesi, 11 bayrak almaya hak kazanarak bu alanda Türkiye ikincisi oldu. Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite kampüslerinin her yönüyle erişilebilir olmasının yükseköğretimde fırsat eşitliğinin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Erişilebilir kampüsler, yalnızca bir kolaylık değil, eğitim hakkının fiilen kullanılabilmesinin ön koşuludur” dedi. 2025 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Töreni'nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından NEÜ Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ödül takdim edildi. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak, engelli bireylerin eğitim-öğretim ve kampüs yaşamına tam ve eşit katılımını sağlamak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Elde edilen başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, erişilebilir ve kapsayıcı üniversite anlayışımızı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. (Cumali Özer)

