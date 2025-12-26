GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

KOSKİ’den akıllı şehir hamlesi: Yerli veri analiz yazılımı SUVERAN yeni aşamada
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamen yerli imkânlarla geliştirilen ve “SUVERAN” markasıyla tescillenen veri analiz yazılımı, eğitimlerin tamamlanmasının ardından kurum çalışanlarının kullanımına açılarak KOSKİ’de veriye dayalı karar alma sürecinde yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, akıllı şehir vizyonu doğrultusunda geliştirdiği ve "SUVERAN” markasıyla tescillediği yerli veri analiz yazılımını yeni bir aşamaya taşıdı.

Bugüne kadar yöneticilerin aktif katkı ve geri bildirimleriyle olgunlaşan SUVERAN, gerçekleştirilen eğitim programının ardından artık kurum çalışanlarının da kullanımına açıldı.

VERİYİ MERKEZE ALAN "DİJİTAL PUSULA”

Tamamı KOSKİ mühendisleri tarafından açık kaynak mimariyle geliştirilen yerli yazılım, kurum genelinde karar alma süreçlerini hızlandıran ve veriyi merkeze alan bir "dijital pusula” işlevi görüyor. SUVERAN, KOSKİ'nin farklı kaynaklarından gelen karmaşık verileri tek bir platformda toplayarak anlamlı ve okunabilir görsellere dönüştürüyor.

30 PANEL, 300'ÜN ÜZERİNDE GÖRSEL BİLEŞEN

30 farklı panel, 300'ün üzerinde görsel öge, bilgi kartı ve tabloyla donatılan sistem; su yönetiminden personel takibine kadar geniş bir alanda anlık izleme ve analiz imkânı sunuyor. Yetkilere göre özelleştirilebilen paneller sayesinde kullanıcılar, ihtiyaç duydukları raporlara saniyeler içinde filtreleme yaparak erişebiliyor.

MEKÂNDAN BAĞIMSIZ, GÜVENLİ VE HIZLI ERİŞİM

Mekân bağımsız erişim özelliğiyle mobil, tablet ve bilgisayarlar üzerinden kesintisiz çalışan SUVERAN, saha ile ofis arasındaki bilgi akışını da optimize ediyor. Güvenli paylaşım altyapısı sayesinde tek kullanımlık şifreler veya sürekli erişim linkleri ile veri paylaşımı mümkün hale gelirken; kağıt, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanıyor.

AKILLI ŞEHİR VİZYONUNDA STRATEJİK BİR DÖNÜŞÜM

KOSKİ'nin "Akıllı Şehir” vizyonunun önemli bir bileşeni olan SUVERAN, kurum kültüründe de veriye dayalı bir dönüşümü temsil ediyor. Yazılım; doğru veriyi doğru zamanda sunarak bilimsel ve stratejik karar destek mekanizmasını güçlendiriyor, süreçleri şeffaflaştırarak yöneticilere anlık kontrol ve karşılaştırma imkânı tanıyor, operasyonel verimliliği artırarak kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlıyor.

Veriyi merkeze alan bu dönüşümle birlikte SUVERAN, doğru bilginin doğru zamanda doğru kişiye ulaşmasını sağlayarak Konya'nın su ve altyapı yönetimini geleceğe taşıyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

