Vali Akın ve Başkan Altay Regaip Kandilinde Konyalılarla buluştu
- Güncelleme Tarihi:
Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üç ayların başlangıcını müjdeleyen mübarek Regaip Kandili’nde Sultan Selim Camii’nde Konyalılarla bir araya geldi.
Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sultan Selim Camii'nde Konyalıların Regaip Kandili coşkusuna ortak oldu.
Kandil gecesi münasebetiyle camiyi dolduran vatandaşlar, yapılan dualarla Regaip Kandili'nin manevi atmosferini birlikte yaşadı. Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Müftüsü Ali Öge de namaz sonrası vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini tebrik etti.
Regaip Kandili'nin tüm İslam âlemi ve Konyalılar için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Altay, "Mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ni Sayın Valimiz ve İl Müftümüzle birlikte hemşehrilerimizle Sultan Selim Camii'nde idrak etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşadık. Rabbim, bu mübarek gecede yaptığımız duaları makbul dualardan eylesin Bu müstesna gecelerin; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, gönüllerimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
