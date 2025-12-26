Konya’da bağımlılıkla mücadele kurulu toplantısı

Bağımlılığın her türüyle etkin mücadele edilmesi, rehabilitasyon çalışmalarının güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda uyuşturucuyla mücadeleden gençlerin korunmasına kadar birçok başlık ele alındı.

Bağımlılığın azaltılması ve önlenmesi, bağımlı bireylerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Yaka Eğitim-Konferans Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Vali Akın, bağımlılığın hem dünyada hem de Türkiye'de öncelikli sorun alanları arasında yer aldığını vurguladı. Bağımlılık denildiğinde genellikle madde bağımlılığının akla geldiğini ifade eden Akın, "Oysa sigara, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı da önemli birer bağımlılık türüdür.” dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede emniyet ve jandarma teşkilatının arzla mücadele kapsamında yoğun bir çaba ortaya koyduğunu belirten Vali Akın, son İl Koordinasyon Kurulu toplantısının eylül ayında yapıldığını hatırlattı. Bu kapsamda 14 Ekim'de kamuoyuna yansıyan Narko Kapan Konya Operasyonu hakkında da bilgi veren Akın, yaklaşık 5-6 aylık titiz bir hazırlık sürecinin ardından İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda il genelinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Operasyonla, "torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının delillendirilerek adreslerinin tespit edildiğini ve yakalamaların yapıldığını ifade eden Akın, adli süreçlerin devam ettiğini kaydetti.

Operasyonun ardından elde edilen başarının kurumlar arası iş birliğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Vali Akın, "Adliyemiz, emniyet birimlerimiz, jandarmamız ve ilgili tüm kurumlarımızla örnek bir iş birliği içerisinde çok başarılı bir sonuç elde edildi" dedi.

Toplantıda, gençlerin sigara, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi alışkanlıklardan kurtulmalarına yönelik rehabilitasyon çalışmalarının önemine de değinildi. Vali Akın, bu alanda il genelinde atılabilecek adımların tüm paydaşlarla birlikte değerlendirilmeye devam edildiğini belirtti.

Kurulda ayrıca, bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilirken, İl düzeyinde oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Konya Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantı, bağımlılıkla daha etkin mücadele için alınması gereken tedbirler konusunda katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Toplantıya, Vali İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Cumhuriyet Başsavcı V. Lütfü Boyalı, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Rektör Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı.

(Cumali Özer)