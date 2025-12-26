Konya’da balkonda dehşet! Kör eden saldırı olayında YENİ GELİŞME

Konya'da balkonda alkol alıp gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran çarşı ve mahalle bekçilerine tüfekle ateş açan 37 yaşındaki Berat Poçan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Poçan'ın açtığı ateş sonucu gözünden vurulan 28 yaşındaki belediye çalışanı Hidayet Zıpır, bir gözünü kaybetti. Şüpheli hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası talep edildi.

OLAY SABAH SAATLERİNDE YAŞANDI

Olay, 1 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Berat Poçan'ın, kayınpederiyle birlikte balkonda alkol aldığı ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yaptığı yönünde ihbar yapılması üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi. Bekçiler A.Ç. ve A.K., Poçan'ı uyarmak istedi ancak Poçan, bekçilere tehdit ve hakaretlerde bulundu.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, BELEDİYE İŞÇİSİ KÖR OLDU

Bekçiler, olayın büyümemesi için binadan uzaklaşıp yakındaki parkta bulunan Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçilerin yanına geçti. Bu sırada Berat Poçan, balkondan tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, belediye işçisi Hidayet Zıpır'ın gözüne, göğsüne ve bacağına isabet etti. Ağır yaralanan Zıpır hastaneye kaldırıldı ancak sağ gözünde kalıcı görme kaybı oluştu. Olayın ardından Poçan, kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCILIKTAN ÇOK SAYIDA SUÇTAN HAPİS TALEBİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berat Poçan hakkında Hidayet Zıpır'a yönelik "silahla kasten yaralama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca 2 bekçiye karşı "silahla kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan 13 ay 15 güne kadar, "görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 4,5 yıla kadar ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan ise 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede yer alan bekçi ifadelerinde, Poçan'ın kendilerine "Sizi vuracağım”, "Kaçmayın, yere sereceğim”, "Sizi üniformam kurtaracak” diyerek tehdit ettiği, ardından silah sesi duyulduğu ve parkta görevli bir kişinin vurulduğunun fark edildiği belirtildi.

SABAH/TOLGA YANIK

