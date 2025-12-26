Bu yıl 5’incisi düzenleniyor! Konya Yarı Maratonu için geri sayım başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi 5’ncisini düzenleneceği Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na kayıt heyecanını başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Farklı ülkelerden gelecek sporcularımız ve misafirlerimizle Konya’nın misafirperverliğini, tarihi dokusunu ve modern şehircilik anlayışını birlikte yaşayacağız. Tüm sporseverleri 3 Mayıs 2026’da Konya’da, hareketin merkezinde olmaya davet ediyorum” dedi. Organizasyonla ilgili detaylı bilgiye ve kayıt formuna “konyayarimaraton.com” adresinden ulaşılabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geleneksel hale getirdikleri ve sporcuların heyecanla beklediği Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nun artık Konya'yla özdeşleşen önemli bir spor organizasyonu haline geldiğini vurguladı.

Konya olarak her alanda olduğu gibi sporda da öne çıkan bir şehir olmaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "2026'da 5'incisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Konya Yarı Maratonu, hem sporun birleştirici gücünü hem de şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliğini uluslararası kamuoyuna tanıtması açısından çok kıymetli. Her yıl artan katılım bizleri son derece mutlu ediyor. 2026'da da binlerce sporseveri Konya'da ağırlamayı hedefliyoruz. Farklı ülkelerden gelecek sporcularımız ve misafirlerimizle Konya'nın misafirperverliğini, tarihi dokusunu ve modern şehircilik anlayışını birlikte yaşayacağız. Tüm sporcularımızı 3 Mayıs 2026'da Konya'da hareketin merkezinde olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ELİT SPORCULAR KONYA'DA BULUŞUYOR

Her yıl artan katılımcı sayısı ve coşkusuyla dikkat çeken organizasyon, 2026 yılında da yurt içinden ve yurt dışından elit sporcuları Konya'da buluşturacak. Bir spor etkinliği olmanın ötesine geçen Konya Yarı Maratonu, bu yıl da güçlü bir sosyal sorumluluk projesi kimliğiyle öne çıkıyor.

Bu yıl Konya Yarı Maratonu'na katılmak isteyen sporcular için üç farklı kayıt dönemi oluşturuldu. Erken kayıt yaptıran koşucular, daha avantajlı ücretlerle organizasyonda yer alma imkânı bulacak.

PARKURDA YENİLİK

Beşincisi düzenlenecek Konya Yarı Maratonu'nda bu yıl parkurda değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz yıllarda 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı yarış düzenlenirken, bu yıl Halk Koşusu yerine 5 kilometrelik yeni parkur eklendi.

GELİRLER SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE AKTARILACAK

Organizasyondan elde edilecek kayıt gelirleri bu yıl da Selçuklu Otizimli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezine aktarılacak.

"HAREKETİN MERKEZİNDE OL”

"Hareketin merkezinde ol” sloganıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu; 21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometre olmak üzere üç farklı kategoride, her yaştan ve her seviyeden koşucuyu Konya'da buluşturacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu