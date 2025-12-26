GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Eve çağırdığı boşanma aşamasındaki eşini boğup, intihar etti

Eve çağırdığı boşanma aşamasındaki eşini boğup, intihar etti
Karaman’da 24 yaşındaki Mithat Çetinkaya, konuşma bahanesi ile eve çağırdığı boşanma aşamasındaki Fatma Çetinkaya’yı boğarak katletti. Ardından tavana bağladığı iple intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi 202 Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyip, ailesinin evine yerleşen Fatma Çetinkaya'yı, dün eşi Mithat Çetinkaya telefonla aradı.

Mithat Çetinkaya, anlaşmalı açılan boşanma davası ile ilgili avukatla görüşmeleri gerektiğini, bu nedenle öncesinde konuşmak istediğini söyleyerek eşini evine çağırdı.

Mithat Çetinkaya'nın, öldürdüğü eşi Fatma Çetinkaya'yı anlaşmalı boşanma metnini imzalama bahanesiyle çağırdığı belirtildi. Bunun üzerine Fatma Çetinkaya'nın 1 yaşındaki oğlu ve 3 yaşındaki kızını, yanında kaldıkları annesi Aysun Uyar'a teslim edip eve gittiği ifade edildi.

KIZININ TABUTUNU OMZUNDA TAŞIDI

Fatma Çetinkaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ahmet Yesevi Camii'nin önüne getirildi. Cenazenin getirildiğini görünce gözyaşlarına hakim olamayan Aysun Uyar, kızının tabutu omzunda taştı.

FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Tabuta sarılan ve 2 torununun öksüz kaldığını belirten Aysun Uyar, ''2 öksüzümü ortada koydular. Niye kıydılar benim çocuğuma? Katiller. Kızımı öldürdüğünü hepsi biliyordu. 2 öksüzüm kaldı, yüzlerine hasret kalacaklar. Kızımla birlikte hayallerimiz vardı. Kızımın çocuklarına ben bakıyordum. Kuzumun kanı yerde kalmasın, ciğerim yanıyor” diyerek feryat etti.

TABUTA KIZLIK SOYADI YAZILDI

Öte yandan Fatma Çetinkaya'nın tabutuna, öldüren kocasının soyadı yerine kızlık soyadı olan Yılmaz yazıldı. Fatma Çetinkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Eşini boğarak öldürdükten sonra tavana bağladığı iple kendisini asan Mithat Çetinkaya ise Canhasan köyünde defnedildi.

Kaynak: DHA

