Konya Valiliği 2 ilçeyi uyardı! Kuvvetli geliyor

Konya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu meteorolojik uyarıyı kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 27 Aralık Cumartesi günü (yarın) sabahın ilk saatlerinden itibaren Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

KAR KALINLIĞI YÜKSEK KESİMLERDE 15 SANTİMETREYE ÇIKABİLİR

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Niğde'nin güney ve doğu ilçeleri olan Ulukışla, Bor ve Çamardı ile birlikte Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında olacağı, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaşabileceği belirtildi.

ULAŞIM, BUZLANMA VE DON RİSKİNE DİKKAT

Kar yağışının Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, süreç boyunca ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Konya Valiliği, özellikle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve buzlanmaya karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yetkililer, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve olası risklere karşı tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.

KONYA AKOM'DAN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Konya AKOM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27 Aralık Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren şehrin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Açıklamada; merkez ilçeler ile Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Çumra, Hadim ve Karapınar'da hafif kar yağışı, Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde ise kuvvetli kar yağışının öngörüldüğü belirtildi.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde kar kalınlığının 5–10 santimetreye, yüksek kesimlerde yer yer 15 santimetreye kadar ulaşabileceği ifade edilirken, kar yağışıyla birlikte buzlanma, don ve yer yer tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

(Meltem Aslan)