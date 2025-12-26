GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,95
EURO
50,49
STERLİN
58,12
GRAM
6.328,79
ÇEYREK
10.406,97
YARIM ALTIN
20.713,59
CUMHURİYET ALTINI
41.296,50
KONYA Haberleri

Konya Valiliği 2 ilçeyi uyardı! Kuvvetli geliyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Valiliği 2 ilçeyi uyardı! Kuvvetli geliyor

Konya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu meteorolojik uyarıyı kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 27 Aralık Cumartesi günü (yarın) sabahın ilk saatlerinden itibaren Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

KAR KALINLIĞI YÜKSEK KESİMLERDE 15 SANTİMETREYE ÇIKABİLİR

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Niğde'nin güney ve doğu ilçeleri olan Ulukışla, Bor ve Çamardı ile birlikte Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında olacağı, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaşabileceği belirtildi.

ULAŞIM, BUZLANMA VE DON RİSKİNE DİKKAT

Kar yağışının Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, süreç boyunca ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Konya Valiliği, özellikle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve buzlanmaya karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yetkililer, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve olası risklere karşı tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.

KONYA AKOM'DAN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Konya AKOM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27 Aralık Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren şehrin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Açıklamada; merkez ilçeler ile Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Çumra, Hadim ve Karapınar'da hafif kar yağışı, Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde ise kuvvetli kar yağışının öngörüldüğü belirtildi.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde kar kalınlığının 5–10 santimetreye, yüksek kesimlerde yer yer 15 santimetreye kadar ulaşabileceği ifade edilirken, kar yağışıyla birlikte buzlanma, don ve yer yer tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER