KONYA Haberleri

Karaman’da görev başında talihsiz kaza! Veteriner hekimin kaburgası kırıldı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Karaman’da görev başında talihsiz kaza! Veteriner hekimin kaburgası kırıldı

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Kemal Gümüştop, saha çalışması sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.

Aşı ve küpeleme çalışması yaptığı esnada hayvan tekmesi sonucu iki kaburga kemiği kırılan Veteriner Hekim Gümüştop'un tedavisine başlandığı öğrenildi.

SAĞLIKLI İNSAN İÇİN SAĞLIKLI HAYVAN ANLAYIŞI

"Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan” yaklaşımı doğrultusunda; hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığının korunması amacıyla büyük bir özveriyle görev yapan veteriner hekimler, sahada birçok riski de göğüsleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan hastalıklarıyla mücadele, aşılama, kimliklendirme ve kayıt altına alma faaliyetleri bu çalışmaların temelini oluşturuyor.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Hayvan hareketlerinin kontrolü, hastalıkların teşhis ve tedavisi, halk sağlığının korunması ve sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalarda fedakârca görev yapan Veteriner Hekim Kemal Gümüştop'a Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçmiş dilekleri iletildi. 

(Meltem Aslan)

