GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,95
EURO
50,49
STERLİN
58,12
GRAM
6.328,79
ÇEYREK
10.406,97
YARIM ALTIN
20.713,59
CUMHURİYET ALTINI
41.296,50
SPOR Haberleri

Konyaspor’un kamp programı netleşti!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’un kamp programı netleşti!

Konyaspor'un devre arası hazırlık programı netlik kazandı. Yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarı çalışmalarına 1 Ocak 2026 Perşembe günü Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde başlayacak.

İLK ETAP KONYA'DA

Teknik heyet yönetiminde toplanacak olan Anadolu Kartalı, hazırlıkların ilk bölümünü kendi tesislerinde gerçekleştirecek. Futbolcular, burada yapılacak antrenmanlarla devre arası çalışmalarına start verecek.

ANTALYA KAMPI 2–10 OCAK

Konya etabının ardından Konyaspor, 2 Ocak Cuma günü Antalya'nın Belek ilçesine hareket edecek. Akdeniz'de yapılacak kamp sürecinde yoğun bir çalışma programı uygulanacak. Belek kampı 10 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek ve ardından takım Konya'ya dönecek.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER