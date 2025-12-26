Konyaspor’un kamp programı netleşti!

Konyaspor'un devre arası hazırlık programı netlik kazandı. Yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarı çalışmalarına 1 Ocak 2026 Perşembe günü Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde başlayacak.
İLK ETAP KONYA'DA
Teknik heyet yönetiminde toplanacak olan Anadolu Kartalı, hazırlıkların ilk bölümünü kendi tesislerinde gerçekleştirecek. Futbolcular, burada yapılacak antrenmanlarla devre arası çalışmalarına start verecek.
ANTALYA KAMPI 2–10 OCAK
Konya etabının ardından Konyaspor, 2 Ocak Cuma günü Antalya'nın Belek ilçesine hareket edecek. Akdeniz'de yapılacak kamp sürecinde yoğun bir çalışma programı uygulanacak. Belek kampı 10 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek ve ardından takım Konya'ya dönecek.
(Meltem Aslan)