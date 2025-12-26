İletişim Başkanı Duran Suriye’deki terör saldırısını kınadı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
İlertişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen hain terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini ve bu insanlık dışı eylemi en güçlü biçimde kınadıklarını belirtti.
İbadet mekanlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırının, bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye'deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyon olduğunu vurgulayan Duran, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, insan hayatını hedef alan bu anlayışa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bölgemizin huzurunu ve ortak geleceğini hedef alan bu eylemler, asla amacına ulaşamayacak; tam tersine bölgemizin dayanışma iradesini ve adalet arayışını daha da güçlendirecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş Suriye halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."
