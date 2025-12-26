GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Arka Sokaklar 733. Bölüm İzle: Full HD Tek Parça Kesintisiz İzle
Arka Sokaklar 733. bölüm izle linki ve son bölüm özeti! Kanal D’nin efsane dizisi Arka Sokaklar son bölüm full HD tek parça nasıl izlenir? Efe kurtulacak mı?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Arka Sokaklar 733. bölüm ile bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Rıza Baba ve ekibinin İstanbul sokaklarındaki amansız mücadelesi devam ederken, bu hafta Ali ve Cevher arasındaki gerilim doruk noktasına ulaşıyor. Dizinin sadık takipçileri arama motorlarında şimdiden "Arka Sokaklar 733. bölüm full izle" ve "Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle" sorgularını yapmaya başladı.

Arka Sokaklar 733. Bölüm Full HD İzleme Linkleri

Arka Sokaklar'ın nefes kesen yeni bölümünü güvenilir ve yüksek kalitede izlemek için aşağıdaki resmi platformları kullanabilirsiniz:

Canlı Yayın: Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D televizyon kanalından veya Kanal D resmi web sitesindeki canlı yayın platformundan izleyebilirsiniz.

Tek Parça HD İzle: Bölümün televizyondaki gösterimi tamamlandıktan sonra, Kanal D Arşiv sayfası ve dizinin resmi YouTube kanalı üzerinden reklamsız, tek parça ve Full HD seçenekleriyle seyredilebilir.

Yeni Bölümde Neler Olacak? Efe Kaçırıldı!

Bu hafta Arka Sokaklar'da heyecan ve dram bir arada. Ali'nin babalık sınavı, tüm ekibi zorlu bir operasyonun içine çekiyor.

Ali Kontrolden Çıkıyor

Evladı söz konusu olduğunda gözü hiçbir şeyi görmeyen Ali, öfkesine yenik düşüyor. Karşısında Hüsnü ve Mesut komiser olsa bile geri adım atmayan Ali'nin bu kontrolsüz hali, operasyonun seyrini tehlikeye atıyor.

Cevher'in Karanlık İntikamı

Geçmişin hayaletleri geri dönüyor! Efe'nin izini bulan Cevher, Ali'ye en büyük acıyı yaşatmak için Efe'yi kaçırıyor. Rıza Baba ve ekibi, zamanla yarışarak Efe'ye zarar gelmeden onu kurtarmak için İstanbul kazan onlar kepçe her yeri arıyor.

Geçtiğimiz Bölümde Neler Yaşanmıştı?

Önceki bölümde motorcu çetesiyle girilen çatışma ve uyuşturucu haplarla mücadele ön plandaydı. Tunç'un babası Mesut ile yaşadığı gerginlik sonrası İstanbul'dan kaçma kararı alması ve Selin ile Mesut arasındaki evlilik krizi izleyicileri üzmüştü.

Arka Sokaklar Oyuncu Kadrosu (Güncel)

Dizinin başarısının arkasındaki o kemik kadro ve yeni isimler:

Oyuncu Karakter
Zafer Ergin Rıza Soylu (Rıza Baba)
Şevket Çoruh Mesut Güneri
Özgür Ozan Hüsnü Çoban
Ozan Çobanoğlu Hakan Çınar
İlker İnanoğlu Engin Balkan
Ebru Cündübeyoğlu Candan Ceylanlı

Kaynak: Haber Merkezi

