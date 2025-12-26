Konya Büyükşehir Belediyespor Judo’da Türkiye ikincisi oldu!
Spor Toto Kadınlar Judo Süper Lig müsabakaları tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediyespor, dev rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikinciliği kürsüsüne çıktı.
Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Spor Toto Kadınlar Judo Süper Lig müsabakalarında heyecan sona erdi. Ankara'daki federasyon tesislerinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en iyi judocularının tatamiye çıktığı organizasyonda, Konya Büyükşehir Belediyespor sergilediği üstün performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ankara'da Judo Şöleni: 13 Kulüp 96 Sporcu
Ankara'da düzenlenen bu prestijli organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı kulüpleri buluşturdu. Toplamda 13 kulüp ve 96 sporcunun katıldığı Süper Lig müsabakalarında, sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen karşılaşmaların ardından Galatasaray Spor Kulübü zirvede yer alırken, Konya temsilcisi ikinciliği göğüsleyerek şehre büyük bir gurur yaşattı.
Kadınlar Judo Süper Lig Madalya Sıralaması
Turnuva sonunda kürsüye çıkan ve madalya almaya hak kazanan kulüpler şu şekilde sıralandı:
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”