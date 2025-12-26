Konya İl Halk Kütüphanesi tadilata giriyor: Hizmete kapatılacak!

Konya'nın en önemli kültür duraklarından biri olan Konya İl Halk Kütüphanesi, modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kapılarını geçici olarak kapatıyor. Kütüphane yönetimi tarafından yapılan duyuru, kütüphaneyi aktif kullanan öğrenciler ve kitapseverler arasında geniş yankı uyandırdı.
Tadilat Ne Zaman Başlıyor?
Kütüphane binasındaki kapsamlı tadilat çalışmaları 29 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Bu tarih itibarıyla kullanıcılar bina içerisindeki hizmetlerden yararlanamayacak.
Kütüphane Ne Zaman Açılacak?
Yenilenmiş binada tekrar hizmet verilmeye başlanacak tarih henüz netleşmedi. Kütüphane yönetimi, açılış tarihinin kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağını bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi