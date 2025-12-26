GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı
Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da arasında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 15'ini tutuklama, 5'ini adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Gözaltına alınan diğer 2 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle savcılıkça serbest bırakıldı.

Hakimlik, 15 zanlının tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

22 şüpheli gözaltına alınmıştı

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • II
    İmam İmamoğlu
    13 saat önce

    Yalanınız batsın

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
